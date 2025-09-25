Google Street View Ataque a tiros em escola de Sobral deixa dois mortos e feridos

Dois adolescentes morreram e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na manhã desta quinta-feira (25) na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, no interior do Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas fatais ainda não foram formalmente identificadas.

Segundo a pasta, os disparos foram efetuados por suspeitos que estavam na calçada da instituição de ensino e atingiram estudantes que se encontravam no estacionamento. As três vítimas feridas também não tiveram a identidade confirmada até o momento e foram socorridas para unidades de saúde da região.

Na ocorrência, foram apreendidos entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens com um dos atingidos. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Forense estiveram no local realizando os primeiros levantamentos.

A investigação está a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte). A SSPDS informou ao iG que todos os esforços estão concentrados na captura dos envolvidos e que a área recebeu reforço no policiamento ostensivo.

Confira a nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informa que todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes, ainda não identificados formalmente, registradas, na manhã desta quinta-feira (25), em uma escola no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do estado.





Outras três vítimas, ainda não identificadas formalmente, também foram lesionadas por disparos de arma de fogo e socorridas para unidades de saúde da região. Os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola atingindo as vítimas no estacionamento da instituição. Na ocorrência, uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estão no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato que está em andamento.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) atuam na investigação do caso. A SSPDS ressalta que a região recebeu reforço de policiamento ostensivo da PMCE."