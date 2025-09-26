Agência Brasil Chuva será mais intensa em algumas regiões gaúchas

O Rio Grande do Sul fecha o mês de setembro com acumulados de chuva perto e acima da média histórica na grande maioria das regiões.

No último fim de semana do mês não será diferente, de acordo com previsão divulgada nesta sexta-feira (26) pela MetSul Meteorologia; os mapas indicam passagem de uma frente fria com previsão de chuva no estado.

Em Porto Alegre segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia já choveu 192 mm, enquanto a média histórica mensal do mês é de 148 mm.

Em diversas cidades o acumulado até agora passou de 240 mm, como em Alegrete, São Borja, Tupanciretã, Caxias do Sul entre outras.

Fim de semana

No fim de semana, com o avanço da frente fria, a expectativa é de pancadas de chuva que começarão pelo Oeste durante o sábado (27), destaca a MetSul.



Em partes do Centro e Leste, o tempo fica aberto com sol e aquecimento.

O vento será persistente com rajadas moderadas no pontos onde a chuva ainda não chega.



De uma forma geral, conforme o instituto, os modelos projetam grande irregularidade na distribuição da quantidade de precipitação, porém pontualmente poderá chover forte.



No Norte, a previsão é de chuva entre 20 a 50 mm. Em alguns pontos poderá chover entre 50 e 70 mm.



A instabilidade chega pelo Oeste no período da noite e madrugada. Temporais isolados com raios e granizo também poderão ocorrer de forma muito localizada.







No fim da tarde de sábado, a chuva avança mais entre as zonas Sul, Central e Noroeste gaúchas.

Posteriormente ao redor da meia-noite, a instabilidade se espalha e atinge partes do Norte e Leste do Estado, incluindo a região metropolitana.



Na manhã de domingo (28), a chuva alcança o Oeste de Santa Catarina e metade oeste do Paraná.

Ao mesmo tempo o melhora com aberturas de sol na Metade Oeste do Rio Grande do Sul, ou seja, a chuva terá duração de algumas horas no sábado com predomínio de sol no domingo.

