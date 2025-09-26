Defesa Civil Defesa Civil vai testar envio de alertas em celulares de Goiás

Moradores de Goiânia, Itumbiara, Formosa e Cidade de Goiás, além de outras nove cidades, receberão uma mensagem de alerta em seus celulares como parte do teste do novo sistema nacional Defesa Civil Alerta, no sábado (27).

A iniciativa marca a fase final da implantação da ferramenta no Centro-Oeste, integrando 13 municípios da região ao disparo simultâneo, incluindo localidades em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

O teste será disparado pela Sala de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, garantindo que todos os aparelhos conectados às redes móveis 4G ou 5G nas áreas envolvidas recebam o alerta.

Segundo o coronel Pedro Carlos Borges de Lira, comandante de Operações de Defesa Civil do CBMGO, em entrevista ao iG, a população “não precisa fazer nada” neste momento, a notificação exibirá uma mensagem informando que se trata de teste, sem recomendações de ação.

A partir de 1º de outubro, porém, os alertas passarão a ser acionados em casos reais e incluirão orientações de comportamento para eventos como enchentes, deslizamentos, alagamentos, incêndios florestais e desmoronamentos.

“É fundamental que as pessoas sigam essas instruções para não correr risco de vida” , disse o coronel.

A novidade tecnológica dispensa cadastro, é gratuita e compatível com celulares Android e iOS lançados a partir de 2020, desde que com acesso às redes móveis 4G ou 5G. Todo o estado de Goiás está contemplado, segundo o militar.

Para os municípios do Centro-Oeste selecionados, além dos atendidos em Goiás, os testes incluem:





Em Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas;

Em Mato Grosso: Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco;

E o Distrito Federal completa o conjunto de 13 municípios abrangidos pelo teste na região Centro-Oeste.

O teste não tem caráter alarmista; trata-se de um ensaio para validar o funcionamento do sistema no ambiente real. Concluída essa etapa, o alerta estará pronto para uso em emergências, com o objetivo de aumentar a agilidade na comunicação de riscos e fortalecer a prevenção.