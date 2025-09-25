Divulgação: PRF A PRF atuou como principal responsável pela escolta e fiscalização do transporte

O maior transformador escoltado pela PRF ( Polícia Rodoviária Federal) nos últimos anos chegou ao Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (25).

A carga, fabricada pela Hitachi Energy, pesa cerca de 845 toneladas e, somada à carreta, mede aproximadamente 136 metros de comprimento, ocupando até duas faixas de rodovia.

O transporte teve início em agosto, em Guarulhos, São Paulo, e percorreu cerca de 380 km até o porto, passando por São José dos Campos, Pindamonhangaba, Resende, Piraí e Paracambi.

O trajeto incluiu a descida da Serra das Araras, trecho crítico que exigiu cinco horas de operação intensa em setembro. Durante o percurso, houve paradas programadas para descanso da equipe e ajustes técnicos.

A PRF atuou como principal responsável pela escolta e fiscalização do transporte. A operação envolveu planejamento detalhado do trajeto, análise de infraestrutura de pontes, viadutos e curvas, além de coordenação com a concessionária CCR RioSP, transportadora IRGA e ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

A velocidade máxima da carreta foi limitada a 15 km/h, e o deslocamento não ocorreu em fins de semana ou feriados.

PRF Carreta acessando o Arco Metropolitano





Trechos críticos contaram com interrupções temporárias no tráfego, remoção de obstáculos e monitoramento em tempo real. Em todas as paradas, a carga permaneceu sob vigilância 24 horas, com revezamento de equipes de segurança.

Documentos e veículos de apoio também foram fiscalizados. A operação enfrentou atrasos causados por condições climáticas e lentidão, afetando o fluxo de veículos, com orientações à população sobre paciência e segurança.





Carga deve chegar hoje

O Porto de Itaguaí recebeu a carga pela BR-101, com apoio de uma Unidade Operacional da PRF que funciona 24 horas. No local, a PortosRio coordenou a operação portuária, com fiscalização integrada da Guarda Portuária e PRF.

Após a descarga, o transformador será embarcado em navio com destino à Arábia Saudita, em viagem estimada em 30 dias.

Segundo registros da PRF, o deslocamento final começou na manhã desta quinta-feira, saindo de Paracambi pelo Arco Metropolitano, e foi concluído às 17h20, conforme foi informado ao Portal iG.