A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em Guaratinguetá (SP) um homem suspeito de importunar sexualmente uma passageira dentro de um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

O caso aconteceu no último sábado (20). A PRF foi acionada depois que o ônibus fez uma parada programada no km 58 da rodovia. O suspeito tentou escapar do local, mas foi contido por outro passageiro. A vítima relatou que dormia quando acordou sendo importunada pelo homem.

Durante a ocorrência, os agentes policiais verificaram que o suspeito já possuia passagem por crime semelhante. Ele foi levado ao plantão policial de Guaratinguetá (SP) e permaneceu detido pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.

A importunação sexual acontece quando uma pessoa realiza um ato de cunho sexual contra outra, sem o devido consentimento da mesma, visando satisfazer o próprio desejo ou de terceiros.

A pena prevista para esse tipo de crime é de 1 a 5 anos de reclusão, caso o ato não configure crime ainda mais grave.

Em situações de assédio ou importunação sexual, a denúncia é essencial para a proteção e segurança da vítima. Em casos semelhantes, qualquer vítima ou testemunha deve acionar imediatamente as autoridades. Além disso, denunciar ajuda a prevenir novos casos e a prender os responsáveis.

















Violência contra a mulher

O Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça, revelou um recorde de casos de violência contra a mulher no Brasil em 2024.

O país registrou 1.459 feminicídios, a maior taxa da série histórica, com média de quatro mulheres mortas por dia.

A taxa nacional foi de 1,34 por 100 mil mulheres, sendo o Centro-Oeste a região com os piores índices. Estados como Piauí e Maranhão apresentaram os maiores aumentos percentuais.

Já os registros de estupro chegaram a 83.114, com média de 227 vítimas por dia. Do total, 86% das vítimas eram mulheres. A região Norte liderou o crescimento proporcional dos casos, e a Paraíba teve um aumento de 100% em comparação a 2023.

Como denunciar?

Mulheres em situação de violência podem buscar ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Além de denúncias, o Ligue 180 também fornece informações sobre como proceder em casos de violência doméstica, sexual, moral, patrimonial ou psicológica, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil.