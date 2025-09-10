Reprodução/PRF PRF apreende pistolas em moto na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de terça-feira (9), um carregamento de armas e carregadores de pistola na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Jardim América, Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O flagrante ocorreu por volta das 22h, durante uma abordagem realizada por equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/6). Um motociclista foi parado na altura do Km 169, e os agentes decidiram realizar uma revista minuciosa.

Com o auxílio de cães farejadores K9, treinados para detectar drogas, armas e munições, os policiais identificaram indícios de irregularidades no veículo. Durante a inspeção, foram encontradas 10 pistolas de diferentes marcas (Glock, Taurus, Bersa e Kor), além de 20 carregadores, escondidos dentro do tanque de combustível. O material estava embalado em sacos plásticos.

O motociclista foi preso em flagrante por tráfico de armas. Ele não se pronunciou sobre a origem ou destino do armamento.

A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia (Vicente de Carvalho), que dará prosseguimento às investigações.