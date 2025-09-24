Foto: Lula Marques/ Agência Brasil. A deputada licenciada Carla Zambelli (SP), em depoimento à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados

Em depoimento à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (24), em processo que pede sua cassação, a deputada licenciada Carla Zambelli (SP) afirmou que será libertada em breve na Itália.

Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados em agosto último pela invasão, em 2023, do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a inserção de um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entre outros documentos falsos.



Antes de sua condenação do Supremo se tornar definitiva, ela fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha da Interpol.



Em julho, a deputada foi presa pela polícia italiana e agora aguarda decisão sobre sua extradição detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma.



“Em pouco tempo, não vou estar mais dentro de um presídio, vou estar solta, porque o processo foi todo injusto, do começo até o final, e espero que consiga provar isso aqui também na CCJ e no Plenário”, declarou a parlamentar, no depoimento à CCJ.



Entenda a trajetória da deputada: Armada, debochada: veja as polêmicas causadas por Carla Zambelli



Segundo a deputada, autoridades italianas foram surpreendidas por detalhes do processo no STF.



“O ministro Alexandre de Moraes foi vítima, relator e julgador. Quando falei, começaram a rir”, disse.



Ainda no depoimento, Zambelli mostrou uma foto com o filho e criticou Moraes por bloquear suas redes sociais.



Disse ainda que já teve oito desmaios na prisão na Itália e que está sofrendo com muita dor de cabeça e de uma crise de fibromialgia.



Ela citou o ex-deputado Daniel Silveira (RJ), condenado em 2022 por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito, e apontou uma “sanha persecutória” do STF em processos criminais contra parlamentares.



Perda de mandato



Carla Zambelli falou à comissão no âmbito da Representação 2/25, da Mesa Diretora. O processo em curso foi instaurado em junho na comissão para analisar o pedido de perda de mandato de Zambelli.



Para o deputado Pedro Campos (PSB-PE), a situação é desfavorável para Carla Zambelli.



“Condenada a dez anos de prisão, precisará passar no mínimo 608 dias em regime fechado, impossibilitando qualquer exercício parlamentar”, disse.







O presidente da CCJ, deputado Paulo Azi (União-BA), informou ao colegiado que reiterou ao ministro Alexandre de Moraes o pedido para a derrubada do sigilo de todo o processo no STF contra a deputada Carla Zambelli (Ação Penal 2428).



A CCJ já ouviu Delgatti Neto, que reiterou as acusações à deputada. Zambelli refutou as acusações, especialmente quanto ao suposto contato frequente entre ambos.



Em favor dela falaram o especialista em provas digitais Michel Spiero, um técnico associado à defesa, e o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro.