A forte tempestade que atingiu Goiânia na tarde desta terça-feira (23) foi marcada por chuva intensa, ventania e queda de granizo em vários bairros. Além de deixar ruas alagadas, provocar queda de árvores e danos estruturais, o temporal vitimou uma adolescente, que morreu após levar um choque elétrico.
A jovem recebeu a descarga ao atravessar a rua durante a chuva. Segundo o Corpo de Bombeiros, um fio de alta tensão se rompeu e caiu no asfalto molhado, ampliando o risco de descarga. A vítima foi encontrada inconsciente pelos socorristas, mas não resistiu ao choque.
Danos pela cidade
Os estragos se espalharam por diferentes regiões da capital de Goiás, como no Setor Universitário, em que parte do teto de uma unidade de saúde desabou, de acordo com a MetSul Meteorologia. Imagens mostram veículos danificados pelo granizo e ruas completamente tomadas pela água. No Setor Sul, a força da enxurrada chegou a encobrir carros estacionados.
A Prefeitura informou que em apenas uma hora e meia choveu 78 milímetros, acompanhados de ventos fortes. O município acionou equipes da Defesa Civil, Seinfra e Comurg para atender emergências e pediu à população que evite sair de casa durante tempestades.
Novas chuvas
As chuvas intensas desta terça foram causadas pela mesma frente fria que provocaram estragos no Sul do país, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo no início da semana.
A previsão da MetSul é de mais pancadas de chuva fortes na capital goiana nesta quarta-feira (24) à tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo potencial para tempestade na região, com precipitações de até 50 mm no dia.