Reprodução Pastor Douglas Borges afirma que orou pela morte de Lula

O pastor e cantor gospel Douglas Borges afirmou, durante participação no Eu Acredito Podcast, que realizou uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às vésperas da eleição.

A declaração foi feita em transmissão ao vivo nesta terça-feira (23) e ganhou repercussão nas redes sociais.

Borges contou que passava madrugadas orando para que o então candidato não vencesse. Segundo ele, a iniciativa foi motivada por “raiva” e “carnalidade”.

O apresentador Fábio Santos reagiu dizendo que a fala aproximava o pastor de discursos que celebram a morte de opositores.

O religioso afirmou ainda que, em meio a uma vigília, mudou de postura após assistir a uma propaganda eleitoral de Lula na televisão. Ele disse ter sentido comoção e relatou que, naquele momento, acreditou que o Espírito Santo o fez recuar.