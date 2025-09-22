Foto: Reprodução Presidente Lula

Em entrevista ao programa "News Hour" em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil está pronto para negociar com os Estados Unidos sobre as tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros, mas que a iniciativa para o diálogo precisa partir do governo estadunidense.

“ No momento em que o governo americano estiver disposto a dialogar com o governo brasileiro, posso garantir que estamos prontos para conversar ”, disse Lula.

Lula afirmou nunca ter conversado pessoalmente com Trump e criticou a aproximação do republicano com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “ Ele fez uma escolha de relacionamento, construindo um relacionamento com Bolsonaro, mas não construindo uma amizade com o povo brasileiro ”, disse.

O presidente reforçou que, independentemente de posições políticas, “ um chefe de Estado precisa ter um relacionamento com outro chefe de Estado ”.

A taxação foi uma retaliação do presidente Donald Trump à condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Segundo Lula, o motivo alegado por Trump não se sustenta. “ A explicação para uma tarifa de 50% devido ao julgamento de um ex-presidente não é uma explicação para a opinião pública mundial ”, declarou.

Questionado sobre possíveis sanções pessoais, Lula afirmou que o processo contra Bolsonaro seguiu todas as garantias legais e defendeu a autonomia do Judiciário brasileiro.

“ Não há tribunal no mundo que não tenha elogiado o sistema judiciário brasileiro, pois há legítima defesa para todos os acusados ”, afirmou.

Eleições e democracia no Brasil

Lula também rejeitou críticas de que a condenação de Bolsonaro prejudicaria a democracia brasileira.

“ O Brasil tem urnas eletrônicas que são o sistema mais perfeito do mundo. Ele não permite que você roube a eleição. Foi por isso que fui eleito presidente da República ”, disse.

Sobre as eleições de 2026, o presidente afirmou que ainda não decidiu se será candidato, mas destacou que, se estiver com saúde aos 80 anos, pretende disputar.

“ Não permitirei e nem o povo brasileiro permitirá que a extrema direita fascista volte a governar o Brasil novamente ”, declarou.





Críticas à postura dos EUA

Na entrevista, Lula avaliou que os Estados Unidos perderam protagonismo como defensores da democracia. Ele defendeu relações internacionais baseadas em igualdade e respeito à soberania nacional.

“ O que não aceitamos é que ninguém, nenhum país do mundo interfira em nossa democracia e em nossa soberania ”, disse.

O presidente reforçou que o Brasil não tomará decisões motivadas por raiva, mas espera reciprocidade do governo estadunidense.

“ Tudo pode ser resolvido em uma mesa de negociações. Uma mesa de negociações não custa nada. Não destrói uma ponte. Não mata uma única pessoa ”, concluiu.