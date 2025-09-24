Reprodução/Youtube Lula participou de eventos na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu entrevista à imprensa nesta quarta-feira (24), na sede da ONU, em Nova York, para comentar o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Assembleia Geral realizada na terça-feira (23).

Lula afirmou que a reunião nos bastidores superou expectativas. “Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Fiquei feliz que ele tenha dito que surgiu uma boa química entre nós. Como acredito que a relação humana é 80% química e 20% emoção, considero essa conexão muito importante e torço para que dê certo” , comentou.

Ele também destacou que a reunião pode ocorrer presencialmente. “Não haverá nenhum segredo, pode ser uma reunião pública”.

“O Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Temos muitos interesses em comum: empresariais, industriais, tecnológicos, científicos, na inteligência artificial e comerciais. Se somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há motivo para que Brasil e EUA vivam um momento de conflito” , completou.

Lula reforçou que a conversa com Trump abordou temas bilaterais e globais, incluindo a necessidade de paz internacional.

“Fiz questão de deixar claro ao presidente Trump que temos muito a conversar, que existem diversos interesses em jogo para os dois países, e que há muitos temas a discutir sobre a necessidade de paz no planeta. Fiquei satisfeito quando ele disse que é possível conversar. Espero que isso aconteça dentro de alguns dias e que possamos tratar de uma pauta positiva entre Brasil e EUA. É isso que quero e acredito que ele também deseja.”

O presidente acrescentou ainda que o respeito institucional é prioritário em relações internacionais.

“Quando um chefe de Estado é eleito democraticamente pelo seu povo, não me interessa se ele concorda comigo ideologicamente. Isso nunca entra em jogo com nenhum chefe de Estado. Espero que o mesmo ocorra em relação a mim. O que importa é que a pessoa eleita seja respeitada por mim como chefe de Estado” , relatou.

Entenda: Trump diz que combinou encontro com Lula na próxima semana



O encontro foi inicialmente proposto por Trump, que descreveu o breve abraço e conversa com Lula nos bastidores da ONU como um momento de “química excelente”, e chamou o presidente brasileiro de “um cara legal”. Lula aceitou o convite imediatamente, conforme confirmado pelo Palácio do Planalto.

A reunião deve ocorrer na próxima semana, ainda sem definição do formato — presencial, por telefone ou videoconferência.

O diálogo se dá em meio a tensões bilaterais, incluindo tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros e sanções contra autoridades judiciais no país. Ambos os líderes sinalizaram abertura para tratar de temas econômicos e diplomáticos sem imposição de concessões unilaterais.

Lula diz que Trump recebeu informações erradas

O presidente Lula afirmou que os brasileiros possuem “muita expectativa em uma boa relação entre EUA e Brasil, e o povo americano deve ter também. Eu tenho uma relação muito antiga com o movimento sindical norte-americano. É muito importante que estejamos bem, porque precisamos de emprego e de salário.”

“Espero que nós dois, como chefes de Estado, possamos colocar na mesa nossos problemas e diferenças para tomar decisões. Estou convencido de que algumas decisões do presidente Trump ocorreram por causa de informações que ele recebeu do Brasil. Quando ele tiver as informações corretas, acredito que poderá mudar de posição tranquilamente, assim como o Brasil também pode mudar” , declarou.

“Nós nunca nos encontramos antes, e foi um acaso nos encontrarmos na ONU. Naquela sala, já me encontrei com o Bush, com o Obama e com o Biden. Agora me encontrei com o presidente Trump e o cumprimentei. Falei que temos muitas coisas para conversar, sem restrição de assuntos. Mas precisa haver uma conversa. Tenho muita coisa para falar, e acredito que ele também tem. Precisamos dialogar com dados e informações verdadeiras. Acho que ele está mal informado sobre algumas coisas do Brasil” , concluiu.

Lula revelou que se surpreendeu com a fala de Trump e está aberto para negociar.

“Eu fui surpreendido porque já estive em outras vezes e nunca me encontrei com o presidente. É normal não se encontrar com o presidente. Eu já estava me preparando para pegar minhas coisas e ir embora e o presidente Trump me cumprimentou com uma cara simpática e agradável. Acho que pintou uma química mesmo” , contou e levou o público ao riso.