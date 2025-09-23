Reprodução/Governo de SP Reunião com representantes de municípios afetados pela chuva, o Palácio dos Bandeirantes

Em reunião com representantes de 56 municípios atingidos pelas fortes chuvas e rajadas de ventos registradas entre domingo (21) e segunda-feira (22), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disponibilizou um conjunto de medidas emergenciais para atender as demandas.

A reunião foi realizada nesta tarde de terça-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo e contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e do coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Ricardo Pereira.



Entre as medidas anunciadas, estão apoio técnico e jurídico para que municípios decretem situação de anormalidade e possam receber recursos, o fornecimento de telhas para imóveis danificados, além do acionamento de serviços emergenciais para atender rapidamente as áreas mais afetadas com ajuda humanitária às famílias.



Tarcísio disse que o governo está fazendo um esforço concentrado para a recuperação dos municípios e para estabelecer a normalidade o mais rápido possível.

“Estamos em contato com os municípios para atender situações de pessoas desalojadas, além dos problemas em infraestrutura de escolas e unidades de saúde por causa dessas chuvas”, disse o governador.



Concessionária de energia



Também disse que o governo mantém contato direto com concessionárias de energia elétrica e enviará ofícios via gabinete de crise com o objetivo de acelerar o restabelecimento do fornecimento aos moradores prejudicados.



Segundo ele, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) acompanha os trabalhos das distribuidoras, em cooperação com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), inclusive com presença em centros de operações.

“As concessionárias precisam ter compromisso com a vida. Nossa ação em relação a elas nesse momento é de exigir uma pronta resposta para que a normalidade seja restabelecida” , disse o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Pereira. “ A gente não controla eventos da natureza, mas podemos controlar a resposta a esse tipo de ocorrência. E ela precisa ser rápida” , acrescentou.



De acordo com a Arsesp, os serviços seguem em fase de restabelecimento.

Reprodução/Governo de SP O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Henguel Ricardo Pereira





Em boletim divulgado no fim da tarde desta terça, a agência informou que nove municípios ainda continuam com mais de 10% da população com serviço interrompido pelas concessionárias Neoenergia Elektro (Jumirim, 29,3%, e Estrela do Norte, 13,2%), EDP (Monteiro Lobato, 13,42%) e CPFL (Iaras, 13,87%, Ubirajara, 17,75%, Óleo, 16,11%, Vera Cruz, 10,85%, Avaí, 11,61% e Gabriel Monteiro 17,39%).

Serviços essenciais



Outro foco de ação é o restabelecimento do funcionamento de serviços essenciais como hospitais, escolas, creches e estabelecimentos comerciais.



Relatos de danos em unidades de ensino e saúde foram registrados em diferentes municípios, exigindo atuação conjunta das equipes estaduais e municipais para manter o atendimento à população.



A Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) e a Secretaria de Estado da Saúde estão mobilizadas para atender os municípios, seja em abastecimento de medicamentos ou transferência de pacientes, segundo a secretária-executiva de Estado da Saúde, Priscilla Perdicaris.

Além disso, a Defesa Civil e o Fundo Social de São Paulo disponibilizaram materiais de ajuda humanitária às famílias afetadas, garantindo envio de telhas, cestas básicas, kits de limpeza, higiene e de dormitório.



A Defesa Civil terá também o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) para disponibilizar mão de obra emergencial composta por reeducandos do regime semiaberto, com autorização judicial.



Os grupos foram designados para colaborar com as prefeituras na limpeza urbana e na remoção de resíduos acumulados pelas tempestades.



Além da atuação direta, o gabinete de crise foi mobilizado na segunda-feira (22). A estrutura estadual incluiu o envio de alertas preventivos a moradores de diferentes regiões, reforçando a orientação da população durante os temporais.



Ocorrências



As tempestades provocaram rajadas de vento superiores a 90 km/h, destelhamentos, quedas de árvores, desabamentos e interrupções no fornecimento de energia em diferentes regiões do estado, incluindo a capital, o litoral e o interior.





Segundo a Defesa Civil, 56 municípios relataram ocorrências, com 25 pessoas feridas, 15 desabrigadas e 33 desalojadas. Não houve registro de óbitos ou desaparecidos.

“A gente realmente teve que virar a chave do domingo, passando do risco de incêndios florestais por causa do calor para o monitoramento das chuvas e a chegada da frente fria” , destacou o coronel Henguel Pereira.

A Defesa Civil enviou ainda 59 alertas entre domingo e segunda-feira a respeito da situação das chuvas., segundo balanço divulgado na reunião com o governador.