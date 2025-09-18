Fernando Frazão/Agência Brasil Sexta onda de calor antige o país entre os dias 18 e 22 de setembro

Uma nova onda de calor vai atingir grande parte do Brasil. As temperaturas começam a subir nesta quinta-feira (18) e seguem até o dia 22 de setembro.

Esta será a sexta onda de calor registrada somente em 2025 e acontece justamente na reta final do inverno. As informações são do Climatempo.

O mês de setembro é marcado pela elevação natural das temperaturas em todas as regiões do país. O aumento da insolação (número de horas de sol) e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país explicam o aquecimento.

Temperaturas acima dos 40°C no Centro-Oeste, Norte e Nordeste

Cidades do Centro-Oeste, Norte e Nordeste devem voltar a registrar temperaturas acima dos 40°C. Capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas podem bater novos recordes.

Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet) até 15 de setembro mostram os maiores registros do ano:

Cuiabá: 41,4°C (03/09/25)

Campo Grande: 38,7°C (11/09/25)

Goiânia: 39,2°C (11/09/25)

Brasília: 33,6°C (12/09/25)













No Sudeste, o calor deve se aproximar dos 40°C em áreas do centro-oeste e norte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. O norte do Paraná também será afetado pelas altas temperaturas.

Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte podem se aproximar de seus recordes de calor atuais para 2025.

Os dados do Inmet até 15 de setembro mostram os maiores recordes atuais:

São Paulo: 34,8°C (02/03/25)

Rio de Janeiro: 41,3°C (17/02/25)

Belo Horizonte: 34,4°C (21/01/25)

Vitória: 36,5°C (24/02/25)

Inverno com cara de primavera

Apesar da presença do calor intenso, o tempo não será completamente seco. O ar úmido da região Norte do Brasil deve se espalhar para o Centro-Oeste e o Sudeste, provocando algumas pancadas de chuva nas regiões.

Em algumas localidades, o calor pode favorecer a formação de redemoinhos e cortinas de poeira antes da ocorrência das chuvas.