Reprodução/TikTok Passageira denuncia vizinha de assento por comportamento agressivo e ameaça com faca em voo da Qatar Airways

Uma passageira relatou ter se sentido ameaçada por uma mulher idosa que viajava ao seu lado em um voo de 14 horas da Qatar Airways. O caso foi divulgado pela influenciadora Essie no TikTok, e viralizou após ela mostrar que a vizinha de assento invadia seu espaço, cutucava seu corpo com os pés e chegou a apontar uma faca em sua direção.

Nos vídeos, ela conta que a passageira mais velha não falava inglês e ignorou os pedidos para parar de se inclinar sobre o ombro da criadora de conteúdo. " Nunca mais viajo de econômica", disse a influenciadora, que não esclareceu o caminho do voo.

Veja o vídeo:





Após chamar os comissários de bordo, Essie afirmou que passou a interpretar os gestos da idosa com a faca como uma ameaça.

As imagens mostram que a mulher toca e agarra pertences da passageira, além de se deitar sobre dois assentos depois que outro passageiro trocou de lugar.

Mesmo após Essie chamar os comissários, a idosa colocou os pés descalços em direção à influenciadora, que descreveu a experiência como "um filme de terror a 30 mil pés de altitude".

A situação gerou revolta nas redes sociais, onde internautas criticaram a postura da idosa e elogiaram Essie por manter a calma. Alguns usuários cobraram uma resposta mais firme da companhia aérea diante do relato de ameaça.





Até o momento, a Qatar Airways não se manifestou sobre o caso.