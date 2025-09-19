Uma passageira relatou ter se sentido ameaçada por uma mulher idosa que viajava ao seu lado em um voo de 14 horas da Qatar Airways. O caso foi divulgado pela influenciadora Essie no TikTok, e viralizou após ela mostrar que a vizinha de assento invadia seu espaço, cutucava seu corpo com os pés e chegou a apontar uma faca em sua direção.
Nos vídeos, ela conta que a passageira mais velha não falava inglês e ignorou os pedidos para parar de se inclinar sobre o ombro da criadora de conteúdo. " Nunca mais viajo de econômica", disse a influenciadora, que não esclareceu o caminho do voo.
Veja o vídeo:
Após chamar os comissários de bordo, Essie afirmou que passou a interpretar os gestos da idosa com a faca como uma ameaça.
As imagens mostram que a mulher toca e agarra pertences da passageira, além de se deitar sobre dois assentos depois que outro passageiro trocou de lugar.
Mesmo após Essie chamar os comissários, a idosa colocou os pés descalços em direção à influenciadora, que descreveu a experiência como "um filme de terror a 30 mil pés de altitude".
A situação gerou revolta nas redes sociais, onde internautas criticaram a postura da idosa e elogiaram Essie por manter a calma. Alguns usuários cobraram uma resposta mais firme da companhia aérea diante do relato de ameaça.
Até o momento, a Qatar Airways não se manifestou sobre o caso.