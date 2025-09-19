Divulgação/PCMG Mãe é presa após dar remédio controlado para a filha de 1 ano dormir

Uma mulher de 27 anos foi presa nesta sexta-feira (19) em Governador Valadares, em Minas Gerais, após confessar que deu clonazepam, medicamento controlado indicado para ansiedade e epilepsia, para a filha de apenas 1 ano. O objetivo, segundo ela, era fazer a criança dormir e parar de chorar.

O caso veio à tona depois que a avó da menina acionou a Polícia Militar (PMMG). Quando os militares chegaram, encontraram mãe e avó na porta da casa com a criança desacordada nos braços. Apesar de estar em sono profundo, os sinais vitais estavam aparentemente normais.

De acordo com o relato da mãe, ela havia saído da casa dos pais na segunda-feira (15) após uma discussão motivada por dificuldades financeiras. Sem emprego e sem o auxílio do Bolsa Família, passou a se hospedar na casa de um amigo, de acordo com o site O Tempo. Na quinta, a filha começou a chorar de forma incessante, chamando pela avó, e se recusava a dormir. Neste momento, a mulher decidiu dar sete gotas de clonazepam, sem prescrição médica.

A avó contou que a neta chegou acordada em sua residência, mas logo começou a cambalear e chegou a cair no chão por causa do efeito do medicamento. Por volta de 12h30, a menina adormeceu e não respondeu mais a estímulos, o que deixou a família em pânico.

Sem ambulâncias disponíveis no momento, os policiais levaram a criança diretamente para o hospital da cidade, onde ela recebeu atendimento e ficou sob observação acompanhada pela avó e por uma conselheira tutelar.

Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou que a mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia. Em depoimento, ela disse que não teve a intenção de prejudicar a filha e reconheceu que errou. O caso segue sob investigação.