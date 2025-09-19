Reprodução Chuva

A sexta-feira (19) será de chuva em diferentes pontos do Brasil. No Sul, o destaque é para o Rio Grande do Sul, onde as pancadas podem ser fortes em várias cidades, acompanhadas de raios e risco de granizo, principalmente no oeste e na campanha, de acordo com o Clima Tempo.

No Sudeste, o tempo muda em parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. As pancadas devem acontecer entre a tarde e a noite, e em alguns locais podem vir com mais força. No litoral capixaba, a chuva aparece desde cedo. Já São Paulo e Rio de Janeiro seguem com sol e calor, mas há chance de pancadas isoladas perto da divisa com Minas.

No Centro-Oeste, a chuva atinge áreas de Mato Grosso e do norte de Mato Grosso do Sul. Goiás e o Distrito Federal também podem ter pancadas fortes no fim do dia, acompanhadas de raios e ventos.

Nas outras áreas do país, o tempo segue mais firme, com destaque para o calor e a baixa umidade no interior do Paraná, em grande parte do Nordeste e também em Tocantins.