Mulher acusada de matar a própria mãe vai para prisão domiciliar
Aline Caê/TJGO
Mulher acusada de matar a própria mãe vai para prisão domiciliar

A Justiça de Goiás concedeu prisão domiciliar à professora Márcia Zaccarelli Bersaneti, condenada em 2018 por matar a própria filha recém-nascida e esconder o corpo por cinco anos. A informação foi confirmada pelo  Portal iG.

A decisão, assinada nesta quinta-feira (18) pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri, considerou o estado de saúde da ré, classificado como “doença grave”. O tipo de enfermidade não foi informado por questões de privacidade.

O crime aconteceu em 2011, em Goiânia. Segundo o Ministério Público, Márcia tampou o nariz da bebê logo após o parto, provocando a morte por asfixia. Em primeira instância, ela foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em 2018, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) reduziu a pena para 12 anos, ao considerar que teria havido dupla punição pelo mesmo fato. O Ministério Público recorreu, e no mês passado o Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu a pena original de 18 anos e 8 meses de prisão.

Na decisão mais recente, o juiz destacou que a concessão da prisão domiciliar se dá por razões humanitárias, sem prejuízo da execução da pena.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-09-19/assassinato-recem-nascida-goiania-filha.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes