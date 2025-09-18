Divulgação Ponte Salvador-Itaparica terá 12,4 km de extensão

As obras da ponte Salvador-Itaparica estão previstas para começar em 4 de junho de 2026. A data foi confirmada nesta quarta-feira (17) durante apresentação oficial do projeto na Assembleia Legislativa da Bahia ( ALBA).

Segundo o Governo do Estado da Bahia, a ponte terá 12,4 km de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos, sendo a maior estrutura da América Latina sob lâmina d’água e vai se conectar na região do Terminal Marítimo São Joaquim (Ferry-Boat) e, no município de Vera Cruz (BA), à região da Gameleira (BA).

Leia mais sobre o investimento do projeto da ponte Salvador-Itaparica, clicando aqui

O projeto também conta com uma nova rodovia em Vera Cruz e a duplicação de trechos da BA-001, tendo o prazo final de entrega para junho de 2031.

A plataforma provisória do projeto, que engloba o Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, está programado para começar em maio de 2026. A estrutura levará cerca de um ano para ser concluída, e será construída em paralelo com a ponte.

Após a apresentação do projeto na ALBA, a chefe do Legislativo estadual, Ivana Bastos, comentou em entrevista coletiva ao final do evento:

“Os que aqui estiveram presentes saem daqui com outra perspectiva. Uma coisa temos certeza: a ponte Salvador-Itaparica hoje já é uma realidade, com cronograma oficial de início em junho de 2026. Mas, na prática, já começou a partir das sondagens e de um contrato assinado em 4 de junho deste ano”.

O secretário estadual de Relações Institucionais, Afonso Florence, destacou que o projeto é fruto de um longo processo, iniciado ainda no governo de Jaques Wagner, com estudos de viabilidade, licitação em 2019 e assinatura do contrato de Parceria Público-Privada em 2020.

Segundo ele, a pandemia trouxe desafios que quase inviabilizaram a iniciativa, com aumento de custos e impasses jurídicos. “A pandemia gerou aumento de custos e dificuldades, levando a negociações complexas, inclusive com intervenção do TCE e criação de comissões. A consensualidade no TCE foi crucial para salvar o contrato” , afirmou.

Florence ainda disse que o Tribunal de Contas autorizou, em fevereiro deste ano, o primeiro termo aditivo, assinado em 4 de junho, que funciona como um novo contrato e prevê o início da obra em até um ano, ou seja, até 4 de junho de 2026.













O presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da ALBA, deputado Eduardo Salles (PP), também reforçou a importância do projeto.

“A ponte não é apenas um projeto de mobilidade urbana, mas um catalisador para o desenvolvimento econômico e social da Bahia. A dependência de uma única via de escoamento, como a BR-324, é insustentável. A ponte permitirá o escoamento mais rápido de commodities como soja e algodão, impulsionando as exportações”.

Detalhes do projeto

Os detalhes do projeto ficaram a cargo de Mateus Dias, superintendente de Planejamento da Seinfra.

Ele explicou que o projeto da ponte Salvador-Itaparica tem três objetivos principais para a Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Sendo eles: fortalecer a competitividade logística da RMS, reforçando Salvador como polo logístico do Brasil e do Nordeste, criar um novo eixo de expansão metropolitana que atualmente é limitada pela geografia peninsular, e reativar o desenvolvimento das regiões do Baixo Sul e Recôncavo, historicamente isoladas, que juntas representam menos de 1% do PIB estadual.

A obra incluirá a construção da maior ponte sobre espelho d’água da América Latina (12,4 km), prometendo gerar 7 mil empregos diretos, melhorar a qualificação profissional e elevar as condições de saúde, educação e segurança.

“Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas e 250 municípios sejam beneficiados pela melhoria logística, que reduzirá em cerca de uma hora o tempo de travessia entre Valença e Salvador” , declarou Dias.

A ponte irá conectar a região à Baía de Todos os Santos, formando um novo anel viário e ampliando as opções logísticas de Salvador, que atualmente estão concentradas na BR-324. Além disso, o governo prevê a requalificação da infraestrutura de Itaparica, transformando a ilha em um futuro polo de expansão urbana.