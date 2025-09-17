Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital DF Star

O laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgado nesta quarta-feira (17), pela equipe médica do Hospital DF Star, apontou um quadro de carcinoma, que é um tipo de câncer de pele, em duas das oito lesões que foram retiradas durante procedimento a que ele foi submetido no último domingo (14).

Bolsonaro foi internado no domingo de manhã e permaneceu por seis horas no hospital.

Além da retirada de lesões cutâneas, ele também passou por exames de imagem e laboratoriais, que diagnosticaram uma anemia. Ele recebeu reposição de ferro por via endovenosa.



Nesta terça-feira (16), o ex-presidente passou mal em sua residência e foi internado novamente no DF Star com queda da pressão arterial, pré-síncope, vômitos e tontura.

Ele recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (17).

Boletim médico

De acordo com o boletim médico, ele apresentou melhora dos sintomas e da função renal, após hidratação e tratamento medicamentoso via endovenosa.

Em relação ao laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo, segundo o médico, ele apontou a presença de carcinoma de céluas escamosas, em duas das oito lesões removidas.



"Há necessidade de acompanhamento clínico e reavalização períódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico", finaliza o boletim, assinado pelo chefe da equipe cirurgica, Claudio Birolini, pelo médico cardiologista Leandro Echenique e diretores do hospital.







Bolsonaro retornou para sua residência, no Jardim Botânico, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.



Condenação



Jair Bolsonaro foi condenado, na última quinta-feira (11), a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma trama golpista, no julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).



Ainda cabe recurso, mas, pela pena fixada, o cumprimento inicial deverá ser em regime fechado.

