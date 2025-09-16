Divulgação Lorrane Olivlet é referência na divulgação científica no Brasil

Você já imaginou viver uma missão espacial… sem sair da Terra? Pois é sobre isso que a gente vai falar na próxima live do iG foi pro Espaço , que recebe Lorrane Olivlet, influenciadora científica com mais de 1.6 milhão de seguidores somados em suas redes sociais. A mineira, de Belo Horizonte, é apaixonada pelo universo desde os 3 anos de idade, quando ganhou um livrinho sobre o sistema solar.

Lorrane é graduada em Engenharia Biomédica, mestranda na área de saúde em ambientes extremos pela Universidade Federal da Bahia e já participou de missões como astronauta análoga, treinando em locais que simulam as condições do espaço. Em 2021, viveu essa experiência no projeto Habitat Marte, no Rio Grande do Norte, e agora planeja levar sua pesquisa até a Antártica. O estudo será direcionado para a saúde humana em ambientes extremos. Posteriormente, a pesquisa será direcionada para o setor espacial. Ah, e detalhe: ela também é mergulhadora certificada pelas mesmas instituições que treinam os astronautas oficiais de agências espaciais.

Lorrane foi uma das influenciadoras convidadas para acompanhar o lançamento da missão Psyche, da NASA





Lorrane compartilha tudo com quem acompanha suas redes, e inclusive tem conquistado grandes marcos. Já foi indicada ao TikTok Awards e recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Espacial da AEB - Agência Espacial Brasileira. Para completar as conquistas, a divulgadora científica foi convidada pela Purporse - empresa que utiliza narrativas criativas e campanhas para inspirar pessoas a transformar o mundo - para os #AgentesdoVerificado, uma campanha global da ONU para combater a desinformação sobre #MudançaClimática servindo de apoio para a COP30.

Lorrane com a Medalha de Honra ao Mérito Espacial da Agência Espacial Brasileira





Missões simuladas, ativismo e ciência para todos

Um dos maiores objetivos da brasileira é inspirar ainda mais meninas e jovens a seguirem carreiras nas áreas espaciais. Ela é fundadora do InSpace, grupo que promove educação científica por meio de atividades, palestras e competições com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O trabalho com o grupo levou Lorrane a apresentá-lo no World Space Forum, evento da ONU e UNOOSA, que ocorreu no final de 2023 em Viena, na Áustria. A viagem e todos os gastos foram pagos com o dinheiro do próprio bolso.

A influenciadora participou do World Space Forum em Viena, na Áustria





Seu trabalho também ganhou o reconhecimento de Maurício de Sousa, que a homenageou com um quadrinho especial do projeto Donas da Rua. Achou grande essa lista de conquistas? Calma que ainda tem mais: Lorrane já detectou 60 asteroides em projetos de ciência cidadã e chegou a representar o Brasil no lançamento da missão Psyche, da NASA, como criadora de conteúdo.

Homenagem feita por Maurício de Sousa no projeto Donas da Rua. À direita, Lorrane durante em palestra pelo grupo InSpace





Na live desta quarta-feira (17), às 18h, Lorrane vai contar pra gente como é viver em ambientes espaciais análogos, os bastidores de sua trajetória e o que aprendeu em quase 10 anos de divulgação científica.

A entrevista será transmitida nesta quarta-feira (17), às 18h, no canal do YouTube do Portal iG .

