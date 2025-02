FreePik Onda de calor pode ser sentida de forma diferente dependendo da região

Uma nova onda de calor atinge quase todo o território brasileiro a partir desta quarta-feira (12). De acordo com uma projeção do Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP), os próximos dias podem entrar para a história devido às temperaturas altíssimas, que podem beirar a sensação térmica de 70 °C.

As áreas mais afetadas são a região Sul e Sudeste, mas o Nordeste e o Centro-Oeste também devem passar pelo calorão, que deve durar até o dia 21 de fevereiro.

Entenda o cálculo

Apesar da sensação térmica sufocante ser uma possibilidade, ela não é tratada como "certa" pelas projeções, uma vez que a umidade do ar pode dar uma amenizada no calor.

Isso porque o cálculo da sensação térmica depende, justamente, dos índices de umidade relativa do ar - quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente a sensação térmica, conforme explicado na tabela de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo. Por exemplo, em uma cidade onde há previsão de 41 °C e umidade de 40%, a sensação pode ser de 53 °C.

Veja as previsões para esta quarta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas - um vermelho, de grande perigo, e outro laranja, de perigo - para onda de calor na região Sul. Os alertas englobam parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, e indicam temperaturas 5ºC acima da média pelos próximos dias.

A Climatempo também indica aumento nas temperaturas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

A recomendação da Defesa Civil para todos os casos é redobrar os cuidados com a hidratação, evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia e procurar locais arejados.