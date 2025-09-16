Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados - 14/09/2023 Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) propôs a hpomenagem ao ativista dos EUA









A Câmara dos Deputados interrompeu a sessão desta terça-feira (16), durante a discusão sobre a PEC da Blindagem (PEC 3 de 2021), ou PEC das Prerrogativas, para fazer um minuto de silêncio pelo ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, morto na última quarta-feira (10).

Aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kirk foi assassinado com um tiro, enquanto enquanto falava para uma multidão de jovens, em um evento na Universidade Utah Valley, localizada em Orem, no estado de Utah.



O pedido de interrupção dos trabalhos para a homenagem à memória de Kirk foi apresentado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL).



"Eu acredito que. por mais absurdo que uma pessoa possa defender algo, não acho que essa pessoa mereça tomar um tiro por isso. Infelizmente, a gente sabe que existe um outro lado que comemorou, que debochou de sua morte. Não acho que essa é a posição de pessoas que defendem ideias livres. Portanto, gostaria de pedir um minutos de silência em prol da vida de Charlie Kirk", disse o deputado.

Após o tempo de silência pelo ativista, o deputado se manifestou novamente e solicitou que a homenagem fosse estendida também ao ex- delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, assassinado a a tiros na tarde de segunda-feira (15) em Praia Grande , litoral paulista.







A Câmara dos Deputados debate nesta noite a PEC da Blindagem, que que dificulta as denúncias criminais contra deputados e senadores.

A proposta foi pautada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).