Reprodução/FBI Tyler Robinson, jovem preso por suspeita da morte de Charlie Kirk

Exames periciais de DNA encontrado na cena do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, na última quarta-feira (10), especificamente na toalha enrolada na arma de fogo usada no tiroteio e em uma chave de fenda, ligam o suspeito Tyler Robinson ao crime, segundo declarações do diretor do FBI, Kash Patel.

A informação foi divulgada pela ABC News, nesta segunda-feira (15).



Tyler Robinson, 22 anos, nativo de Utah, foi preso na sexta-feira (12), preso depois que seu pai o reconheceu em fotos divulgadas pelas autoridades e ordenou que ele se entregasse.

Ele é o principal suspeito de ter matado a tiros Charli Kirk, durante um evento na Universidade Utah Valley .

Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga do atirador e, por meio dos vídeos, a polícia diz ter identificado Robinson.

Ainda segundo o FBI, investigações mostram que o rapaz tinha obsessão pelo influenciador e parece ter exibido "múltiplos sinais de alerta".



Os policiais disseram que estão investigando também se alguém próximo a ele sabia que o tiroteio poderia acontecer e não alertou as autoridades, referindo-se às conversas online que Robinson supostamente tinha com amigos, sobre Kirk.



Autoridades policiais afirmam também que descobriram evidências de que Robinson estava rastreando eventos e aparições públicas de Kirk por meio de informações públicas na internet.



Robinson havia se familiarizado com o campus da Universidade Utah Valley, inclusive tendo consultado mapas do campus nos dias anteriores ao ataque, dizem os policiais.



Detenção



De acordo com a ABC News, Robinson foi preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado e obstrução da justiça, de acordo com documentos de causa provável, e foi autuado na Cadeia do Condado de Utah.







Ele também pode enfrentar acusações federais, disseram fontes, embora não esteja claro quais seriam.



O Departamento de Segurança Pública de Utah e uma fonte do gabinete do promotor estadual disseram que esperam que as acusações contra Robinson sejam apresentadas até esta terça-feira (16).



Os investigadores continuam avaliando as evidências, incluindo a análise de dispositivos eletrônicos aos quais o suspeito pode ter tido acesso, ainda segundo a ABC News.





