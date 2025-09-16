Prefeitura de Sorocaba/Divulgação Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública, falou sobre o trabalho da polícia de SP

A Polícia Civil de São Paulo identificou um segundo suspeito de participação na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros na tarde de segunda-feira (15) em Praia Grande, litoral paulista.

ENTENDA O CASO: Delegado Ruy Ferraz Fontes é assassinado em Praia Grande (SP)

A informação foi confirmada nesta terça-feira (16) pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite (PP). “Já identificamos um segundo indivíduo que participou do assassinato do dr Ruy Ferraz Fontes, após um trabalho de perícia no local. Vamos solicitar a prisão temporária dos dois já identificados. Seguimos com todas as polícias empenhadas nesse caso, para que os culpados sejam punidos”, declarou o secretário em publicação nas redes sociais.

Fontes, de 64 anos, foi alvo de uma emboscada após deixar a prefeitura de Praia Grande, onde exercia desde janeiro de 2023 o cargo de secretário de Administração.

O carro em que estava foi perseguido, atingido por mais de 20 disparos de fuzil, colidiu com um ônibus e capotou. O ex-delegado morreu no local.

O primeiro suspeito havia sido anunciado por Derrite durante o velório de Fontes na Assembleia Legislativa de São Paulo, também nesta terça.

A identificação foi possível a partir de impressões digitais encontradas em um Jeep Renegade usado na ação criminosa, que não foi incendiado pelos executores.

De acordo com a investigação, o homem tem extensa ficha criminal, com quatro prisões anteriores — duas por tráfico de drogas e duas por roubo —, além de histórico como adolescente infrator. A Polícia Civil solicitará prisão temporária contra ele e o segundo suspeito identificado.

As apurações indicam que pelo menos cinco a seis pessoas participaram da execução. Outro veículo, uma Hilux, foi usado no crime e encontrado incendiado em seguida.

Força-tarefa e sua investigação

A força-tarefa investiga ainda possível envolvimento de policiais militares afastados e de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio Costa de Oliveira, classificou o homicídio como vingança e lembrou que Fontes vinha sofrendo ameaças desde 2019, após a prisão de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC.

Ao longo da carreira, o ex-delegado também escapou de outras emboscadas, entre 2010 e 2022, em algumas delas com troca de tiros.

As linhas de investigação consideram duas hipóteses principais: represália do crime organizado ou reação a medidas de fiscalização aplicadas por Fontes em Praia Grande, especialmente em relação à orla e a atividades irregulares.

A força-tarefa montada para o caso reúne a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Praia Grande, o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e o Gaeco, braço do Ministério Público voltado ao combate ao crime organizado.

O sepultamento de Fontes ocorreu na tarde desta terça-feira no Cemitério da Paz, em São Paulo. Pela manhã, o velório foi realizado na Alesp, com a presença de autoridades da segurança pública.

O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo) manifestou pesar e cobrou mais proteção a policiais.