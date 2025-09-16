Marcos Corrêa/PR O ex-presidente deixou sua casa por volta das 15h-16h

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado nesta terça-feira (16) ao Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar crise de pressão baixa acompanhada de vômitos e soluços persistentes. O episódio ocorreu em sua residência, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, o atendimento foi tratado como emergência.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave” , escreveu em publicação nas redes sociais.

O ex-presidente deixou sua casa por volta das 15h-16h, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro (PL), e escoltado por policiais penais responsáveis pela vigilância do local.





Ele permanece no hospital para realização de exames, em observação médica. A defesa informou que apresentará relatório médico à Justiça sobre o episódio.

A ida desta terça-feira ao DF Star ocorre dois dias após Bolsonaro ter passado pelo mesmo hospital para realizar procedimento de retirada de lesões cutâneas.

Na ocasião, exames apontaram anemia por deficiência de ferro e sinais de pneumonia recente causada por broncoaspiração. O ex-presidente recebeu aplicação intravenosa de ferro durante o atendimento.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro, na saída do hospital DF Star, no último domingo (14)





O quadro desta semana se soma ao histórico de atendimentos médicos do ex-presidente em Brasília.

Desde que iniciou o cumprimento da prisão domiciliar, Bolsonaro está sob acompanhamento de policiais penais, responsáveis por sua escolta em deslocamentos externos autorizados por questões de saúde.