Um idoso de 80 anos reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso que invadiu sua residência, mesmo depois de ter sido esfaqueado na cabeça.
O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (11) em Lages, na serra de Santa Catarina.
Segundo registro da Polícia Militar, o homem e sua esposa, de 76 anos, estavam em casa, quando um homem encapuzado, portando uma faca, invadiu o local e anunciou o assalto.
Mesmo diante da colaboração inicial das vítimas, ele partiu para cima da mulher, atingindo-a na cabeça com uma facada.
Neste momento, o marido entrou em luta corporal com o invasor e também foi ferido na cabeça. Mesmo assim, ele conseguiu derrubar o assaltando, acertando o homem com uma cadeira.
O relatório da PM diz que eles continuaram lutando, mas o idoso conseguiu alcançar uma faca e desferir golpes contra o invasor, que morreu no local. Ele tinha 35 anos.
O idoso foi levado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde passou por cirurgia e permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A idosa também precisou ser encaminhada para atendimento médico.
Em nota encaminhada ao Portal iG, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que está investigando o caso.
Afirmou ainda que, por entender que houve legítima defesa, o idoso não responderá criminalmente.
" Tal situação é excludente de ilicitude" , conclui a nota.