Reprodução/Instagram Homem tentou roubar família em Itajaí

Uma motorista registrou em vídeo a tentativa de assalto sofrida no fim de semana em Itajaí, no litoral de Santa Catarina.





O caso foi relatado por Leia Roecker, que estava a caminho de um rodeio com a família quando foi surpreendida por um homem em meio ao trânsito.

Segundo o relato, o veículo estava parado em uma fila quando o suspeito se aproximou, bateu no vidro e pediu para que fosse aberto.

A condutora conseguiu avançar quando a fila andou, mas o homem se agarrou à janela e tentou quebrar o vidro enquanto o carro estava em movimento.

“O que aconteceu foi o seguinte: estávamos indo para o rodeio e paramos na fila em Itajaí. De repente, apareceu um homem do nada, começou a bater no vidro e pedir para abrir” , disse Leia Roecker

As imagens publicadas nos stories do Instagram de Roecker mostram o momento em que o homem permanece pendurado no automóvel.





Suspeito caiu no chão

Ela afirmou que conseguiu escapar após um caminhoneiro abrir passagem e, em seguida, com a intervenção de dois motociclistas que presenciaram a cena.

O suspeito caiu no chão em determinado momento, levantou-se e ainda tentou retomar a ação, mas fugiu ao perceber a movimentação dos motoqueiros.

"Quando a fila andou, percebi que ele estava tentando roubar, então acelerei o carro. Só que a fila parou novamente, e o caminhoneiro ao meu lado fez sinal para eu entrar na frente dele. Quando entrei, vi que o homem estava caído no chão, porque acabei acelerando. Mesmo assim, ele se levantou e tentou quebrar o vidro. Nesse momento, dois motoqueiros apareceram e tentaram nos ajudar. Quando ele percebeu os motoqueiros, saiu correndo e foi embora" , completou.

Ninguém ficou ferido. Após o susto, a motorista conseguiu seguir viagem com a família em direção a Canelinha.