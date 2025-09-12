Reprodução/PCGO Agentes cumprem mandado de busca e apreensão contra a investigada, Erica de Souza Cardoso

Uma mulher de 40 anos, residente no município de Aparecida de Goiânia (GO), foi presa, nesta sexta-feira (12), investigada pelo crime de estelionato virtual.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, por meio da 5ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia - 2ª DRP, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra Erica de Souza Cardoso, após denúncia de uma das suas vítimas, que também reside na mesma cidade. Veja imagens da operação:





A ação de busca e apreensão foi denominada pela PCGO de operação "Falsos Amores"



De acordo com a delegada Luiza Veneranda, responsável pelo caso, o homem relatou que, após entrar em um aplicativo de relacionamento, conheceu Erica, que usava fotos de outra pessoa.



Eles então começaram a trocar mensagens, via aplicativo de mensagens, com o intuito de ter um relacionamento. Isso começou em abril e se estendeu até agosto.



Ainda segundo a vítima, a golpista fazia uso de fotografias e vídeos de outra pessoa para seduzí-lo e, dessa forma, convencê-lo a realizar transferências bancárias via Pix.



Ela inclusive teria mentido sobre a morte da sua mãe e do seu pai, para arrancar da vítima os valores para a realização do pagamento do falso funeral.

Prejuízo de R$ 50 mil

Durante quatro meses do falso relacionamento, a vítima disse aos policiais que realizou mais de R$ 50 mil em transferências bancárias, tendo esgotado todas as suas reservas financeiras e, inclusive, estourado os limites de cartões de crédito.



Eles nunca se encontraram, porque Erica sempre inventava desculpas para retardar o encontro.





Ao desconfiar que se tratava de um golpe, a vítima procurou a polícia que, após investigação, representou criminalmente pela concessão de medidas cautelares.

Houve então o cumprimento do mandado de busca e prisão preventiva.



Ainda de acordo com a delegada, a polícia também representou para que a Justiça autorizasse a divulgação da identidade e da imagem da mulher. O objetivo é tentar descobrir se ela fez outras vítimas.

A polícia vai seguir com as investigações.

