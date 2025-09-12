Reprodução/PCGO Integrantes do grupo foram presos em flagrante pela PC de Goiás

Quatro pessoas foram presas, nesta quinta-feira (11), pela Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), tentando aplicar um golpe de R$ 41 milhões contra um banco privado de Goiânia, em Goiás.

Uma mulher e um homem foram presos ainda dentro do banco, tentando aplicar o golpe. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois entraram na agência. Veja:







Eles utilizaram documentos falsos que a colocavam como sócia de uma empresa, tentando justificar uma transferência de R$ 41 milhões como parte do pagamento de uma fazenda avaliada em R$ 81 milhões.

Em seguida, foram presos outros dois integrantes do grupo que, segundo os policiais, eram os mentores intelectuais do esquema, responsáveis por planejar a fraude e recrutar os executores.



A polícia afirma que os criminosos formavam um grupo de São Paulo que demonstrava alta periculosidade e organização, com planos de aplicar golpes em diferentes estados.







Os quatro presos foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso.



A PC de Goiás informou ainda que a investigação prossegue para identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa e esclarecer a origem dos documentos falsificados.

