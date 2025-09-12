Reprodução/redes sociais Polícia investiga professora que bateu em criança de 4 anos com livros

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou, pelo crime de maus-tratos, a professora que foi flagrada agredindo uma criança com uma pilha de livros em uma creche particular de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O menino de quatro anos teve seis dentes comprometidos após as agressões.

De acordo com a denúncia, apresentada na quarta-feira (10), a docente Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, agrediu outras três crianças. Um dos casos ocorreu no mesmo dia do vídeo que viralizou, e os outros dois foram no ano passado.

"Os registros foram feitos pelos pais das crianças após tomarem conhecimento das agressões mais recentes, o que confirmou suspeitas levantadas à época", diz a nota do MP, que adiciona que a professora está presa preventivamente.

Relembre o caso

No dia 18 de agosto, Leonice foi flagrada pelas câmeras de segurança da sala de aula agredindo um menino de 4 anos com uma pilha de livros. No vídeo, é possível ver que ela pede para a criança ficar quieta, perde a paciência e bate nela com os materiais, deixando os alunos ao redor assustados.

O menino começa a chorar e a professora segue com agressões verbais. Em seguida, ela pega um pano, limpa a boca da criança e sai da sala.

A princípio, a professora informou à direção da escola que a criança havia caído no banheiro. Preocupados com os hematomas, os pais pediram à administração da escola para averiguar as imagens das câmeras e descobriram que o filho foi vítima de uma agressão.





O pai da criança afirmou que ela precisou de atendimento odontológico, pois perdeu um dente e teve outros cinco afrouxados. Devido à gravidade das lesões, ele teve que fazer uma dieta líquida e pastosa.