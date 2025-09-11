Reprodução Danilo Pignata de Oliveira, de 8 anos, morreu atropelado por motorista embriagado, em 2022

O tribunal do júri absolveu nesta quarta-feira (10) o vendedor ambulante Dedilson de Oliveira Sousa, que viu o filho ser atropelado e morto por um motorista bêbado, reagiu e o agrediu até a morte. Os jurados da 2ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida, em Goiânia, acataram a tese de não culpabilidade do pai.

O caso aconteceu em dezembro de 2022, em que o ambulante reagiu violentamente após ver o filho de oito anos, Danilo Pignata de Oliveira, morrer atropelado por um veículo conduzido por Francilei da Silva Jesus, que estaria embriagado. Segundo relatório do julgamento, oito testemunhas e sete jurados estiveram presentes. O motorista chegou a ser socorrido, mas morreu três dias depois do crime.

Voto pela absolvição

Segundo relatório do julgamento, oito testemunhas e sete jurados estiveram presentes. O júri votou pela absolvição do réu, decisão acolhida pela Justiça.

O ambulante respondia por homicídio privilegiado, quando ocorre sob forte emoção, e o próprio Ministério Público, responsável pela acusação, entendeu que não houve intenção de matar, depois de ver o filho morrer de forma violenta. No carro de Francilei, de acordo com os autos, foram encontrados frascos de bebidas alcoólicas.





O caso

O acidente ocorreu quando Francilei perdeu o controle do carro e atingiu pai e filho no canteiro central da Avenida Pirineus, esquina com a Avenida Anhanguera, em Goiânia. Dedilson teria impedido a fuga de Francilei e o agredido com socos, chutes e golpes de pedra na cabeça.

Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram o motorista perdendo o controle do veículo. O menino de oito anos estava vendendo balas com o pai em um semáforo no dia do atropelamento.