Um incêndio de grandes proporções em uma loja de pneus, localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia (GO), destruiu parte do estabelecimento e interditou outros estabelecimentos comerciais vizinhos, por medida de segurança.
O fogo começou no início da manhã e a fumaça densa podia ser vista de vários pontos da cidade. Veja vídeo do trabalho de combate ao incêndio.
O local armazenava cerca de 4 mil pneus, o que exigiu muito esforço das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás para controlar o fogo e eliminar risco imediato de propagação para novas áreas da loja.
O Corpo de Bombeiros informou também que o incêndio teve diversas reignições e foi utilizado no combate cerca de 120 mil litros de água.
Já são quase 10 horas de trabalho no local; até o fim da tarde, ainda havia equipe realizando o rescaldo para conter completamente as chamas e evitar outras reignições.
Pelo menos três pessoas tiveram que ser atendidas por inalação de fumaça.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, no total, 16 viaturas e 44 militares atuaram na ocorrência que, por conta da grande quantidade de pneus, demandou intenso esforço operacional devido ao alto potencial de propagação e à complexidade do cenário.