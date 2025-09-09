Reprodução/CBMGO Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas

Um incêndio de grandes proporções em uma loja de pneus, localizada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia (GO), destruiu parte do estabelecimento e interditou outros estabelecimentos comerciais vizinhos, por medida de segurança.

O fogo começou no início da manhã e a fumaça densa podia ser vista de vários pontos da cidade. Veja vídeo do trabalho de combate ao incêndio.







O local armazenava cerca de 4 mil pneus, o que exigiu muito esforço das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás para controlar o fogo e eliminar risco imediato de propagação para novas áreas da loja.



O Corpo de Bombeiros informou também que o incêndio teve diversas reignições e foi utilizado no combate cerca de 120 mil litros de água.



Já são quase 10 horas de trabalho no local; até o fim da tarde, ainda havia equipe realizando o rescaldo para conter completamente as chamas e evitar outras reignições.







Pelo menos três pessoas tiveram que ser atendidas por inalação de fumaça.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, no total, 16 viaturas e 44 militares atuaram na ocorrência que, por conta da grande quantidade de pneus, demandou intenso esforço operacional devido ao alto potencial de propagação e à complexidade do cenário.

