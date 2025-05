divulgação defesa discussão entre ambulante e delegado

Emanuel Pedro, baleado por umde Pernambuco, numa festa, no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha (PE), terá que. Ele passou por várias cirurgias, mas teve uma infecção generalizada.

"Ele teve sepse na perna e vários médicos tiveram na unidade do hospital para tentar a restauração. Emanuel foi submetido a três cirurgias e não foi possível reverter o quadro. Infelizmente é um quadro irreversível e a questão é descartar riscos à vida dele", comenta o advogado de defesa do ambulante, Anderson Flexa Leite.

A briga entre o policial e o trabalhador teria sido motivada por ciúmes. O advogado contou a reportagem do iG, que o delegado foi afastado por 120 dias e prorrogado por mais 130. Segundo relatos de testemunhas no local, o policial, identificado por Luiz Alberto Braga de Queiroz, teria ficado incomodado após o ambulante observar a namorada dele.

Vídeos em que o iG teve acesso, mostram momentos antes do tiroteio. O ambulante está numa festa na companhia de um amigo. Em outro momento, já no fim da festa, é possível ver dois homens discutindo. O de regata preta, e short branco, é Emanuel. Na sequência, aparece o homem de camiseta azul, e short branco, identificado por testemunhas sendo o delegado Luiz Alberto. Os dois discutem, o delegado empurra Emanuel, coloca o dedo na cara, e o mesmo revida. Na sequência, é possível visualizar os disparos de arma de fogo contra a vítima que estava desarmada. O ambulante consegue fugir mancando do local.

Com a repercussão do caso, Emanuel chegou a falar com a imprensa, e negou ter assediado a mulher. "Eu até fiquei surpreso, pois eu já estava indo para casa. Fiquei surpreso quando do nada alguém me abordou e me virou em direção da árvore", disse. "Eu até perguntei no vídeo: 'O que eu fiz?' Ele vira para mim e fala: 'Você está me tirando desde cedo'. Eu respondi: 'Não fiz nada para você' e aí ele veio para cima de mim", afirmou.

O autônomo mostrou a perna ferida nas imagens. "Olha a situação que eu me encontro agora, não consigo nem movimentar a perna", disse no conteúdo enviado à imprensa.

O Delegado foi ouvido no Recife, mas não ficou preso. A Corregedoria instaurou um procedimento preliminar para investigar a conduta do agente, informou em nota a SDS (Secretaria de Defesa Social) de Pernambuco.

Associação defende delegado

Segundo a Adeppe (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco), Queiroz abordou o ambulante por causa do "comportamento reiterado de perseguição/importunação contra sua companheira". O órgão afirma que Queiroz foi alvo de uma "agressão injusta", por isso ele reagiu "com um único disparo, com o objetivo de cessar a agressão e preservar vidas". Ainda, afirma que o fato de o tiro ter sido na perna "demonstra o preparo técnico e o equilíbrio emocional do policial que agiu para neutralizar a ameaça com o menor dano possível, impedindo que sua arma fosse subtraída".

Defesa de Queiroz replicou a posição da Adeppe. Para a associação, o delegado se identificou e recolheu a arma. "Gesto que evidencia sua intenção de evitar qualquer confronto".

Por meio de nota, o Forte Noronha disse "lamentar profundamente o ocorrido". Ainda ressaltou que o delegado tinha "autorização legal para porte de arma de fogo" no local, e afirma ter prestado socorro à vítima e aos familiares do ambulante.