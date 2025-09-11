Reprodução/redes sociais Ramzi Mohsen Hamdar e a esposa Ingrid Iolly

Um triplo homicídio registrado na manhã desta quinta-feira (11) chocou a cidade de Joinville, em Santa Catarina.

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso do homem identificado como Ramzi Mohsen Hamdar, libanês de 49 anos, que matou a mulher Ingrid Iolly, de 40 anos, e os dois enteados, um rapaz de 15 e uma menina de 11. A sogra do suspeito, de 65 anos, também foi baleada, mas resistiu e está internada em estado grave.



Depois do crime, ele cometeu suicídio.



O fato ocorreu na casa da família, no bairro Saguaçu, por volta das 3 horas da madrugada.



De acordo com registro no boletim de ocorrência, o caso foi descoberto pelo irmão do homem, que foi até a casa e o encontrou caído no chão com uma arma na mão.





A mulher foi achada caída no corredor. Já o menino de 15 anos foi encontrado sem vida próximo da avó. A menina de 11 anos estava deitada na cama.



Investigações



Por meio de nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do fato, apurando o histórico do libanês e o ambiente em que as vítimas foram encontradas.



Ainda segundo a PC, estão sendo ouvidos vizinhos e pessoas próximas, a fim de compreender a dinâmica e os fatores que possam ter levado à tragédia.

