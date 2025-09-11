Reprodução/ Wikimedia Commons 11 de setembro de 2001



O dia 11 de setembro ficou marcado na história como um dos mais marcantes para a história dos Estados Unidos e do mundo. Isso porque mais de 3 mil pessoas morreram no ataque terrorista às Torres Gêmeas, em Nova York.

Naquele dia, 19 terroristas ligados à Al-Qaeda sequestraram quatro aviões comerciais. Dois deles foram lançados contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, provocando o colapso dos edifícios.

O terceiro atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa norte americano, enquanto o quarto caiu em um campo na Pensilvânia após uma reação por parte dos passageiros.

O atentado, que ocorreu há mais de 2 décadas, motivou diversas mudanças em termos de segurança nacional principalmente em questões da aviação.





Impactos na aviação pós 11 de setembro

Após os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos determinaram que todas as aeronaves em voo no país realizassem pousos imediatos e o espaço aéreo foi fechado. O Canadá adotou a mesma medida e os voos comerciais só voltaram a operar três dias depois.

O caos provocado pelo incidente gerou uma paralisação do tráfego aéreo dos Estados Unidos. A Administração Federal de Aviação ( FAA) determinou que todos os aviões comerciais em voo pousassem o mais rápido possível, o que resultou no fechamento completo do espaço aéreo.

A medida afetou mais de 4.000 aeronaves e diversos passageiros, além de abrir caminho para a adoção de protocolos de segurança muito mais rígidos.

Entre as medidas de segurança foram adotadas: a proibição de líquidos na bagagem de mão, implementada diante da preocupação de explosivos e também a exigência de que os passageiros retirem objetos pessoais, como cintos e sapatos, ao passarem pelo raio-X.

Essas normas, implementadas logo após os ataques, seguem em vigor até hoje em aeroportos de todo o mundo.