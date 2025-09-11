Divulgação/PCMG Polícia Civil de Minas Gerais.

Uma jovem de 21 anos foi presa nesta terça-feira (9) em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, suspeita de praticar extorsão digital. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ela administrava uma página no Instagram intitulada “Leo Dias CDA”, usada para publicar conteúdos difamatórios sobre moradores da cidade e de Uberaba. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com as investigações, a suspeita cobrava cerca de R$ 300 para remover as postagens, transformando a prática criminosa em sua principal fonte de renda. A operação, batizada de “Maledicta Bocca”, reuniu provas durante 50 dias de apuração.

O delegado Bruno Vinícius, responsável pelo inquérito, informou que pelo menos três vítimas já foram identificadas, mas o número pode ser maior. “A internet não é e nunca será uma terra sem lei. Analisamos mais de 12 mil páginas de conteúdo, e a investigação continua com um volume ainda maior de dados. É um golpe significativo contra a criminalidade digital” , afirmou em entrevista coletiva.

A PCMG orienta que outras pessoas que tenham sido prejudicadas procurem a Delegacia de Polícia de Conceição das Alagoas para registrar boletim de ocorrência.

A jovem foi encaminhada para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba, onde permanece à disposição da Justiça.