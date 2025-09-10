x Trump é vaiado em jantar em Washington; manifestantes gritam “Free Palestine” e o chamam de “Hitler”

O presidente Donald Trump foi vaiado e afrontado por manifestantes na noite de terça-feira (9) enquanto jantava no restaurante Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, a poucas quadras da Casa Branca, em uma rara saída pública para uma refeição na capital. Vídeos amplamente divulgados mostram ativistas gritando Free D.C.! Free Palestine! e Trump is the Hitler of our time (Trump é o Hitler do nosso tempo) antes de serem escoltados para fora por agentes do Serviço Secreto. As informações são do Washigton Post.





A visita tinha caráter político: o presidente usou a saída para divulgar e celebrar sua intervenção federal em Washington, uma operação que incluiu o envio da Guarda Nacional e o reforço de forças federais, anunciada pela administração como responsável por uma queda na criminalidade local.

A Casa Branca informou números de prisões e apreensões desde o início da iniciativa, usados pelo presidente para afirmar que a cidade está “praticamente sem crime”. Críticos, porém, dizem que a ação é excessiva e politizada.



Testemunhas e imagens registraram uma cena mista do lado de fora e dentro do restaurante: enquanto alguns transeuntes aplaudiam e outros vaiavam, um pequeno grupo dentro do estabelecimento exibiu bandeiras de Gaza e entoou os gritos pró-Palestina que interromperam a refeição. O vídeo mostra Trump olhando na direção dos manifestantes, fazendo um gesto e sinalizando para a segurança que removessem as pessoas.

Fontes jornalísticas identificaram a presença de membros importantes da equipe presidencial durante o jantar, entre eles o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth, o que transformou a saída em um evento de alto risco político e simbólico.

O episódio também ocorreu em meio a protestos mais amplos contra a política externa dos EUA em relação ao conflito entre Israel e Hamas, tema que vem polarizando manifestações dentro e fora do país. Organizações ativistas, incluindo grupos feministas e pró-Palestina, aproveitaram a oportunidade para apontar críticas diretas ao presidente na capital, um gesto de visibilidade que ratifica a centralidade de Washington nas disputas políticas nacionais e internacionais.

Repercussão e contexto

Analistas políticos dizem que a saída de Trump busca reforçar a narrativa da administração sobre segurança e “lei e ordem” nas cidades sob gestão de prefeitos e autoridades locais contrárias ao governo federal. Ao mesmo tempo, o episódio expõe os riscos de visibilidade para o presidente: pequenas ações públicas podem se transformar rapidamente em confrontos simbólicos que alimentam a cobertura crítica da imprensa e galvanizam opositores.





O restaurante, localizado na 15th Street NW, tornou-se palco de um confronto que, embora breve, sintetiza tensões maiores: a guerra no Oriente Médio, intervenções federais em polícias locais e a contínua polarização política interna dos Estados Unidos.

Autoridades locais, representantes do estabelecimento e a Casa Branca divulgaram versões diferentes sobre o tom da ação e das declarações do presidente após o incidente. Reportagens continuam acompanhando eventuais novas manifestações e desdobramentos políticos.