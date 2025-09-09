Reprodução Banheiro químico explode no STF durante julgamento de Bolsonaro

A Polícia Militar do Distrito Federal deteve, na tarde desta terça-feira (9), um suspeito de ter ateado fogo em banheiros químicos instalados na Esplanada dos Ministérios.

Em nota encaminhada ao Portal iG, as autoridades informaram que o suspeito está sendo encaminhando à 5ª Delegacia de Polícia.



Mais cedo, a Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) havia afirmado que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal suspeitava se tratar de um incêndio criminoso.



O fogo começou por volta das 11h20 desta terça, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, nas proximidades do Teatro Nacional.



O episódio ocorreu em uma área de alta segurança, próxima aos prédios dos Três Poderes.



Os banheiros químicos foram montados para a festa de 7 de setembro, no último domingo, e não haviam sido desmontados.



O fogo se propagou rapidamente pelas estruturas, mas foi controlado pela corporação.





O local fica a pouco mais de dois quilômetros do STF, onde ocorre o julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado, cujo principal acusado é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Na sessão desta terça-feira, os ministros do STF começaram a expor seus votos. O primeiro a se manifestar o ministro Alexandre de Moares, votou a favor da condenação dos réus.