Banheiro químico explode no STF durante julgamento de Bolsonaro

Um incêndio em um banheiro químico instalado na região central de Brasília mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta terça-feira (9). A ocorrência aconteceu a cerca de dois quilômetros do Supremo Tribunal Federal (STF), que julga hoje a suposta tentativa de golpe de Estado, cujo principal acusado é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O banheiro pertencia à estrutura montada para as celebrações do 7 de Setembro, que ainda não foi totalmente desmontada.
De acordo com o CBMDF, as chamas foram rapidamente controladas e não houve registro de feridos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e acompanha a situação.
As autoridades afirmam que a perícia será realizada para apurar as causas do incêndio antes de qualquer conclusão.
O clima de tensão se intensificou porque o episódio ocorreu em uma área de alta segurança, próxima aos prédios dos Três Poderes.
A investigação ficará a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, que deve receber o laudo da perícia nos próximos dias.