Marcelo Camargo / Agência Brasil Fux anunciou que no seu voto irá analisar cada um dos argumentos das defesas

A interrupção de Luiz Fux à fala do ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal 2668 que julga o núcleo 1, o principal da trama golpista, causou surpresa logo no início do julgamento.

Ele não esperou 5 minutos para interromper o colega.

Moraes avisava à Primeira Turma do STF que analisaria os pedidos preliminares das defesas e, em seguida, iniciaria seu voto, sem submetê-los aos demais integrantes da Primeira Turma, por entender que elas já haviam sido decididas anteriormente pelo colegiado.

Nesse momento, Fux o interrompeu:

"Só pela ordem, excelência. Vossa excelência está votando as preliminares; eu vou me reservar o direito de voltar a elas no momento em que apresentar o meu voto. Desde o recebimento da denúncia, por questão de coerência, eu sempre ressalvei ter ficado vencido nessas posições. Assim como vossa excelência está indo direto ao voto, eu também vou, mas farei referência às questões processuais quando chegar a minha vez" .

O julgamento prossegue com a leitura do voto de Moraes. Em seguida, será a vez do ministro Flávio Dino apresentar o seu voto.

Os votos dos demais ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin, deverão ficar para as sessões seguintes, marcadas para esta quarta-feira (10/9), às 9h, e para os dois dias posteriores.

A expectativa é de que o julgamento histórico da tentativa de golpe de Estado seja encerrado na sexta-feira (12).



