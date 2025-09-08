Iguilino esclarece o que a lei diz sobre elevadores em condomínios.
Reprodução/freepik
Iguilino esclarece o que a lei diz sobre elevadores em condomínios.

No novo episódio da série iGuilino  - um guia para quem mora em condomínio - você vai ficar por dentro de todas as previsões legais relacionadas a  elevadores em condomínio. Vamos explicar o que a legislação prevê sobre segurança, manutenção obrigatória e direitos dos moradores, além de tirar dúvidas comuns sobre restrições de uso e responsabilidades do síndico. 


Para tratar dessas e de outras questões comuns sobre o tema, vamos receber o advogado Rafael Verdant, especialista em Direito Imobiliário.

O iGuilino vai ao ar toda terça-feira, 12hno nosso canal do Youtube.

Em seguida, o texto com todos os detalhes e o vídeo da entrevista são publicados no  Portal iG.






Entre os tópicos que vamos abordar nesse episódio estão:

  • Existe idade míninma para crianças andarem sozinhas no elevador?
  • O uso de câmeras no evelador pode ferir a privacidade dos condôminos?
  • Quem paga por manutenções em elevadores de condomínios?

Além disso, vamos analisar casos reais de acidentes que aconteceram dentro de elevadores de condomínios e o explicar quais medidas a lei prevê nessas situações.

Mande sua dúvida

Se você tem dúvidas sobre regras e convivência em condomínios, envie sua pergunta para  iguilino@ig.com.br. Ela pode ser respondida no próximo episódio!

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-09-08/iguilino--o-que-a-lei-diz-sobre-elevadores-em-condominio-.html

