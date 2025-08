Reprodução/redes sociais Parte da empresa foi destruída; fumaça densa foi vista a quilômetros da fábrica

Um incêndio destruiu parte da linha de produção da fábrica de veículos Effa Motors, no Distrito Industrial, zona leste de Manaus, capital amazonense, nesta terça-feira (5).

De acordo com o portal Amazonas Atual, uma densa nuvem de fumaça preta podia ser vista em diferentes pontos da cidades, a quilômetros da fábrica. Imagens circularam nas redes sociais; assista:





Ainda de acordo com a imprensa local, a planta da montadora pegou fogo no início da tarde, por volta das 12h28, e, segundo relatos de trabalhadores, rapidamente as chamas se espalharam por diferentes setores da unidade.

Apesar do susto, não há informações sobre feridos.

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o local com pelo menos seis viaturas.

Informações preliminares indicam que até 300 veículos produzidos ou estocados pela Effa Motors foram atingidos pelo fogo. O tamanho do prejuízo ainda não confirmado oficialmente.



As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.





A unidade da Effa Motors em Manaus ocupa uma área de 30 mil metros quadrados, emprega 120 funcionários e opera em dois turnos.



A montadora é pioneira no segmento de veículos utilitários com fábrica própria no Brasil.



Atualmente, a linha de montagem inclui três modelos de utilitários — cabine simples, cabine dupla e furgão — voltados para o transporte de carga. Entre os veículos comercializados no Brasil estão as picapes K01 (1.0, cabine simples), K02 (1.0, cabine dupla), V21 (1.3, cabine simples) e V22 (1.3, cabine dupla).