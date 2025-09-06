Divulgação/PMSP Polícia apreendeu o carro

Durante operação de policiamento na Avenida Interlagos, em São Paulo, por causa do The Town 2025, policiais do 1º Batalhão de Polícia de Trânsito apreenderam neste sábado (6) um veículo com mais de 342 autuações de trânsito e débitos superiores a R$ 102 mil. O carro apresentava pendências de IPVA e licenciamento desde 2020.

O condutor foi submetido a teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo para consumo de álcool. O veículo foi removido para as providências administrativas cabíveis.

O The Town 2025 ocorre nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos. A operação especial inclui monitoramento de trânsito realizado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e pela Polícia Militar, envolvendo 3,2 mil policiais, 1,1 mil viaturas, além de drones e câmeras de segurança.

Casos semelhantes

Casos semelhantes foram registrados recentemente na região metropolitana de São Paulo. Na terça-feira (2), uma Kombi/Volkswagen com 1.610 multas, débitos superiores a meio milhão de reais, 22 restrições judiciais e licenciamento atrasado desde 2017 foi removida ao pátio da polícia.

Em julho do ano passado, em Campinas, um Fiat Uno com 939 multas e débitos superiores a R$ 1 milhão também foi apreendido após identificação por câmeras de segurança e levado ao pátio da Emdec.

Essas ações fazem parte de operações regulares de fiscalização do trânsito, com foco em veículos com irregularidades e débitos acumulados.





Críticas

Esse tipo de operação também recebe críticas de especialistas. A Prefeitura de São Paulo arrecadou R$ 1,6 bilhão em multas em 2023, mas apenas 64% desse valor foi investido em melhorias no trânsito, o que alimenta a percepção de que as multas têm propósito arrecadatório.

Há críticas de que operações de fiscalização, incluindo as que resultam em apreensões, muitas vezes se concentram em infrações administrativas (como licenciamento atrasado ou multas acumuladas) em vez de abordar questões mais graves, como crimes de trânsito ou direção perigosa.