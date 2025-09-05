Reprodução Câmeras registraram a jovem caminhando próximo ao local em que foi encontrada sem vida

A universitária Adrielly Ferreira Santana, de 21 anos, que estava desaparecida desde a noite da quarta-feira (3) foi encontrada morta em uma rua de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira (4).

Imagens de câmeras de segurança registraram a jovem, que era estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal do ABC, caminhando sozinha à Rua Manoel Waisberg, no Jardim Paramount, região do Bairro Anchieta, nas proximidades do local em que o corpo foi encontrado. Assista:





Policiais acreditam ser os últimos minutos de vida de Adrielly.



A jovem desapareceu logo depois de sair do trabalho, na Vila Olímpia, na zona sul da capital, por volta das 18 horas. Ela moradora do Jardim Silvina, em SBC.



Nas imagens das câmeras, gravadas por volta das 20h20 de quarta-feira (3), ela aparece com uma mochila nas costas e entrando no local onde, na manhã seguinte (4), foi encontrada sem vida.



Em nota encaminhada ao Portal IG, a a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Civil investiga o caso e que o corpo foi encontrado caído na via e encaminhado para exames periciais, junto ao Instituto Médico Legal (IML).







Informações do boletim de ocorrência afirmam que a médica que constatou o óbito da jovem observou sangue no nariz e espuma em sua boca.



Uma substância, aparentando ser entorpecente, foii encontrada próxima ao corpo da vítima e recolhida pela polícia para perícia.



Ainda segundo a nota da SSP, o caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º DP de São Bernardo do Campo, que aguarda o laudo pericial para o esclarecimento da morte.

