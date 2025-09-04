Reprodução O casal Tatiana e Marcos

Uma mulher, presa em flagrante por suspeita de matar o marido à facada, teria ido beber em um bar logo após o crime. Ela estaria suja de sangue da vítima e teria contado a frequentadores sobre o assassinato, no último domingo (31).

Tatiana da Silva Ribeiro teria atacado e matado Marcos Ricardo de Araújo, de 48 anos, após um pedido de separação. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi morto com um golpe de faca no peito, em Mairinque, interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pela CNN.

Crime

Segundo relato do irmão da vítima, em depoimento obtido pela CNN, Marcos teria sido esfaqueado por volta das 17h, durante uma discussão do casal. Câmeras de segurança na região registraram momentos após o crime, em que Tatiana aparece na frente da casa depois de uma discussão.

Uma câmara, que registra os áudios, capturou a briga entre os dois, em que a vítima teria tentado pegar suas roupas e é atacada por Tatiana.

Testemunhas relataram que Tatiana e Marcos tinham um relacionamento conturbado, marcado por constantes desavenças. No mesmo dia, houve relatos de discussão e agressão entre o casal.





Presa em flagrante

Tatiana foi localizada na segunda-feira (1º), no bairro Vila Sorocabana. Ela admitiu o crime e afirmou que estava sob efeito de álcool e medicamentos controlados, alegando ter agido em legítima defesa ao golpear o marido com a faca.

A mulher já respondeu anteriormente por tentativa de homicídio contra outro companheiro e possui registros de prisão em flagrante por furto e embriaguez ao volante. A prisão foi convertida para preventiva na terça (02).

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.