Reprodução Personal trainer é morto a tiros em academia

Um personal trainer de 19 anos foi morto a tiros dentro da academia onde trabalhava em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na madrugada de terça-feira (2). A vítima, identificada como Artur Martins Santos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime ainda são investigadas pela Polícia Civil.

O ataque ocorreu por volta das 5h, na presença de frequentadores. Entre eles estava um sargento da Polícia Militar que, mesmo de folga, presenciou a ação. De acordo com seu relato, um homem magro, vestido com calça jeans, moletom e balaclava, desceu de um Fiat Uno e entrou no local chamando pelo nome do personal trainer. Em seguida, efetuou os disparos e fugiu no mesmo veículo, abandonado pouco depois em uma rua de Divinópolis.

De acordo com o site O Tempo, o suspeito embarcou em um Fiat Palio após deixar o Uno. Dentro do carro abandonado, peritos encontraram uma balaclava. Na academia, a perícia recolheu cartuchos de munição, e celulares da vítima e de outras pessoas foram apreendidos para análise.

Artur chegou a ser atendido por alunos e pelo sargento que estava no local. Ele foi levado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis e depois transferido ao Hospital São João de Deus, mas não resistiu.

Em nota, a academia lamentou a morte do funcionário e anunciou a suspensão das atividades por tempo indeterminado. “Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para nossa equipe e nossa história” , informou a administração em publicação nas redes sociais.