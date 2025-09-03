Reprodução Segundo informações iniciais, não houve vítimas

A rodovia Presidente Dutra (BR-116) foi totalmente interditada na tarde desta quarta-feira (3), em Queluz, no interior de São Paulo, após um acidente envolvendo uma carreta-tanque carregada com metanol.

O incêndio ocorreu por volta das 13h15 no km 7 da via, provocando a necessidade de isolamento de 800 metros em todas as direções.

Segundo informações iniciais, não houve vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no controle da ocorrência, que segue sem previsão de liberação. Até o momento, não há rotas de desvio definidas.

O congestionamento alcançava quatro quilômetros no sentido Norte e dois quilômetros no sentido Sul no início da tarde.





A carga envolvida, por se tratar de produto inflamável, exigiu medidas adicionais de segurança. O protocolo prevê o afastamento de veículos e pessoas em área ampliada, devido ao risco de explosão ou intoxicação.

O local permanece isolado enquanto as equipes trabalham no rescaldo do fogo e na avaliação do tanque atingido.

Outro caso

Reprodução A Dutra, administrada pela concessionária CCR RioSP, registra ocorrências recorrentes com veículos de carga transportando combustíveis





A Dutra, administrada pela concessionária CCR RioSP, registra ocorrências recorrentes com veículos de carga transportando combustíveis e outros produtos químicos.

Em janeiro, no km 125, em Caçapava, uma carreta com etanol tombou, gerando vazamento e interdição total, que resultou em 14 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo.

Outro caso foi registrado em 3 de março, no km 169, quando um caminhão-tanque pegou fogo, também interditando totalmente a pista.

Nos protocolos de atendimento, além da concessionária, atuam a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, responsáveis pelo isolamento da área e pela remoção dos riscos.