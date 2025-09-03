Divulgação/Disque Denúncia Duas mulheres seguem foragidas após suposto caso de "Boa noite, Cinderela"



Mayara Ketelyn Américo da Silva, 27 anos, e Rayane Campos de Oliveira, 28, continuam foragidas enquanto são investigadas por aplicar o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra dois turistas britânicos.

As suspeitas, moradoras do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, teriam atuado junto com Amanda Couto Deloca, de 23 anos, detida em Duque de Caxias (RJ).

As duas foragidas têm mandados de prisão preventiva expedidos pela 19ª Vara Criminal da Capital pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado e roubo circunstanciado.

Raiane Campos de Oliveira possui mais 20 registros criminais anteriores, inclusive pelo mesmo tipo de crime. Em outro processo, cumpriu seis meses de prisão, mas foi absolvida em julho deste ano.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que confirmou as informações de busca das suspeitas e afirmou que as investigações seguem em andamento.







Relembre o caso

Em dia 8 de agosto deste ano, um dos turistas foi flagrado desmaiando na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. O vídeo feito por um morador local mostra o momento em que ele perde as forças e cai na areia.

O registro se espalhou rapidamente pelas redes sociais e o caso ganhou grande repercussão, inclusive internacional.

Testemunhas relataram que ele estaria acompanhado de três mulheres pouco antes do incidente. As mulheres foram vistas deixando o local e entrando em um táxi logo após o ocorrido. Elas foram identificadas e apontadas como suspeitas de envolvimento no caso.

O turista britânico teria sido supostamente vítima do golpe popularmente conhecido como “Boa Noite, Cinderela”.

As vítimas foram abordadas após um evento na Lapa. Eles teriam aceitado bebidas oferecidas pelo grupo e, a partir daquele momento, não lembravam dos acontecimentos seguintes.

Eles foram socorridos por frequentadores da praia e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recuperaram a consciência horas depois.

Além de terem dois celulares furtados, também perderam cerca de 2 mil libras (aproximadamente R$ 15 mil) para as mulheres.