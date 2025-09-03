Reprodução/ FUP Brasil Funcionário da Petrobras morre em acidente

Um funcionário da Petrobras morreu durante as obras da plataforma P-79, em construção no Estaleiro Hanwha, na Coreia do Sul.

Em nota, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou profundo pesar pelo falecimento do trabalhador.

De acordo com a FUP, Rodrigo Reis Barreto caiu após o colapso de uma estrutura durante um teste de carga do sistema de offloading - um conjunto de operações e equipamentos responsável pela transferência de petróleo para navios-tanque ou instalações de armazenamento.

Apesar do resgate, as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, ainda declarou que: “É inadmissível que um trabalhador saia de casa para vender sua força de trabalho e não volte para sua família. A maior empresa do Brasil não pode continuar marcando sua história com tragédias. Cada vida perdida é uma ferida aberta que não podemos aceitar”.





A Federação afirmou prestar solidariedade aos familiares, amigos e colegas do trabalhador, além de cobrar total transparência na apuração do acidente, com participação ativa das representações sindicais, para identificar as causas e implementar medidas que previnam novas ocorrências.

Ainda em nota, a FUP informou que continuará acompanhando as providências tomadas pela Petrobras, pelas autoridades locais e pela comissão de investigação. E reiteram que a preservação da vida deve prevalecer sobre qualquer meta ou cronograma de produção.

O Portal iG entrou em contato com a Petrobras, que lamentou a morte do funcionário e informou que realiza toda assistência aos familiares da vítima.

“A Petrobras está realizando toda assistência aos familiares. Outros dois trabalhadores de empresas locais ficaram feridos sem gravidade, foram atendidos pela equipe médica e liberados. A companhia já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido” , diz a nota oficial.