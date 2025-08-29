Reprodução/redes sociais Felipe Moraes Oliveira foi morto em Santo André, no ABC Paulista

O artesão negro Felipe Moraes Oliveira, de 29 anos, foi morto na última terça-fera (26), baleado por um segurança de um supermercado, em Santo André, região do ABC Paulista.

De acordo com denúncia, o rapaz saiu de casa com o cachorro de estimação para comprar pão pela manhã.

Ao entrar com o animal no supermercado, no bairro Jardim Estádio, ele foi barrado e vítima de um tiro disparado por um segurança.

Oliveira correu do local , após ser atingido, e foi pedir ajuda em uma farmácia próxima. Os funcionários o atenderam e acionaram atendimento médico, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu ainda na farmácia.

Artesão, artista e capoeirista, que sempre presente em batalhas de rima e exposições artísticas, Felipe Moraes Oliveira era ativo nas redes sociais e popular entre rodas culturais de Santo André.

Nas redes sociais, um perfil chamado "Justiça por Felipe Moraes" lamenta sua morte e faz críticas ao racismo estrutural.



“Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias”.



Familiares e amigos da vítima afirmam que o atirador seria policial e fazia renda extra como segurança.



O que diz a SSP



Questionada pelo Portal iG, a a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) informou, por meio de nota, que o suspeito "não possui qualquer vínculo com nenhuma força de segurança”





Ainda segundo a SSP, o autor do crime foi identificado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André e permanece preso, em cumprimento a prisão temporária.



"As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos", conclui a nota.

